Фигурист Федотов описал своего тренера Тутберидзе тремя словами

Победитель первого этапа юниорской серии Гран-при России по фигурному катанию «Золотой конёк Москвы» Арсений Федотов рассказал о работе со своим наставником – заслуженным тренером России Этери Тутберидзе.
«Программы ставим с Этери Георгиевной. В программе она говорит улыбаться, не с кислым лицом катать. Она строгая, добрая и красивая.
Первую тренировку у Тутберидзе не помню, я, как обычно, прыгал, на меня смотрели очень долго — месяц или даже два. В группу Тутберидзе перешёл в семь лет. У нас была конкуренция с Николаем Колесниковым (в марте фигурист перешёл в группу Светланы Соколовской. — Прим. «Чемпионата».), лучше, чтобы он катался у нас, чтобы была конкуренция, мы были хорошими друзьями. Сейчас мы меньше видимся, общаемся по переписке. Есть спортсмен из Грузии, Ника Егадзе, с ним есть конкуренция, и Даня Самсонов восстанавливается после травмы», — приводит слова Федотова ТАСС.
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