Хореограф Михайлов: в произвольной программе у Самоделкиной образ Девы Марии

Хореограф Никита Михайлов рассказал о постановке программ для Софьи Самоделкиной, в межсезонье перешедшей в группу Светланы Соколовской.

В произвольной фигуристка предстаёт в образе Девы Марии, а вот короткая программа в ходе постановки претерпела изменения.



«Программа была та же, но музыка была другая. Мы поставили программу, сначала она нам вроде нравилась, но потом, когда мы начали накатывать уже обе программы, то поняли, что короткая уступает произвольной. Мы начали искать новую музыку, нашли композицию Can’t Help Falling in Love в исполнении Дианы Анкудиновой. Мы весь рисунок оставили, оставили дорожку, но поменяли немножко образ, поменяли идею.



Что Софа катает в программе Ave Maria? Софа выглядит, можно сказать, одухотворённо (улыбается), поэтому, когда мы услышали эту версию Ave Maria, мы поняли, что это то, что нам подходит. Это новая обработка, плюс мы поработали с композицией, добавили исполнение Димаша. У Софы в этой программе образ Девы Марии. Мы хотели сделать образ некой иконы, показать лёгкость», — сказал Михайлов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яной Левхиной.



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