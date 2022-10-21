«Очень глубокая и тонкая натура». Хореограф Михайлов — о работе с чемпионом Европы Алиевым

Хореограф Никита Михайлов рассказал о постановке произвольной программы для чемпиона Европы – 2020 Дмитрия Алиева на композицию What a Wonderful World.
Над номером для соревнований Михайлов работал с Алиевым впервые.
«До этого у нас была с ним работа над показательным номером «Сумерки», который я делал ему к юбилейному концерту Алексея Николаевича Мишина. Собственно, тогда у нас была проба пера, так сказать. Впечатления от работы с Димой классные, очень позитивные. Он очень талантливый фигурист, хороший человек. Наверное, благодаря работе с такими спортсменами, как Марк, Саша и Дима, моя работа и кажется мне отдыхом и радостью.
В чём замысел программы? Дима — пассажир, который едет в то место, откуда когда-то уехал, по воспоминаниям обратно, и он с нетерпением ждёт встречи с тем, что когда-то покинул. Он уже сам для себя выбирает внутреннее этот образ: это могут быть родители, это может быть какое-то место — это он представит уже сам, так как он очень глубокая и тонкая натура. Задумка в том, что мы возвращаемся куда-то по следам памяти, по местам, по которым он соскучился, и он видит то, от чего он уехал», — сказал Михайлов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яной Левхиной.
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