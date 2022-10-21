Елизавета Нугуманова показала огромный букет роз, который ей подарили. Фото

Российская фигуристка Елизавета Нугуманова, выступающая в одиночном катании, опубликовала новый пост в своих социальных сетях. Спортсменка показала фотографии с огромным букетом роз, который ей подарили.

Фото: из личного архива елизаветы нугумановой

Фото: из личного архива елизаветы нугумановой

Напомним, до сезона-2021/2022 включительно Елизавета Нугуманова занималась в группе тренера Евгения Рукавицына. Затем Нугуманова обвинила Рукавицына в оскорблениях и угрозах по причине лишнего веса, после чего ушла из его группы. Вскоре после этого Елизавета заявила о преследованиях со стороны тренера.

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