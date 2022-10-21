Евгений Плющенко оценил победу своей 13-летней ученицы на 1-м этапе юниорского ГП России

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко прокомментировал победу 13-летней Софьи Титовой на первом этапе юниорского Гран-при России. Титова занимается в академии «Ангелы Плющенко».

«Мне очень понравился прокат короткой программы. Понятное дело, это начало сезона, но девочка отработала отлично. Каскад судьи оценили достойно, поставили хорошие бонусы. Работать ещё много, но у неё есть драйв, есть кураж, есть стержень. В короткой был её максимум на сегодняшний день, был максимум по элементам.

В произвольной она тоже хотела сделать всё, Софья в блестящей форме. Делала на тренировках тройные аксели — из шести шесть, четверной сальхов делала. Но… Мы на ошибках учимся. Она теперь знает, что, даже если ты будешь блистать на тренировках, всё равно надо справляться с волнением на соревнованиях. Немного торопилась победить, торопилась всё сделать. Она всё это понимает, осознаёт — мы уже сделали с ней некий разбор», — приводит слова Плющенко Sport24.

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