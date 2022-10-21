Гран-при по фигурному катанию, сезон-2022/2023: расписание 1-го этапа, список участников

С 21 по 23 октября в Норвуде (США) пройдёт первый этап серии Гран-при по фигурному катанию сезона-2022/2023. Предлагаем вашему вниманию расписание 1-го этапа и список участников.

22 октября, суббота

2:20 мск — Пары, короткая программа

3:45 — Мужчины, короткая программа

21:40 — Танцы на льду, ритм-танец

23:15 — Женщины, короткая программа

23 октября, воскресенье

2:15 — Пары, произвольная программа

4:11 — Мужчины, произвольная программа

20:00 — Танцы на льду, произвольный танец

23:00 — Женщины, произвольная программа

Список участников

Женщины: И Чжу (Китай), Марилена Китромилис (Кипр), Николь Шотт (Германия), Рино Мацуике (Япония), Каори Сакамото (Япония), Хэ Ин Ли (Южная Корея), Ен Джон Пак (Южная Корея), Асун Юн (Южная Корея), Екатерина Куракова (Польша), Эмбер Гленн (США), Изабо Левито (США) + 1 квота страны-хозяйки (США).

Мужчины: Брендан Керри (Австралия), Уэсли Чу (Канада), Роман Садовский (Канада), Михаил Селевко (Эстония), Даниэль Грассль (Италия), Юма Кагияма (Япония), Сена Мияке (Япония), Джунхван Чха (Южная Корея), Донован Каррильо (Мексика), Лиам Капейкис (США), Илья Малинин (США) + 1 квота страны-хозяйки (США).

Спортивные пары: Анастасия Голубева — Гектор Гиотопулос Мур (Австралия), Дина Стеллато-Дудек — Максим Дешам (Канада), Дарья Данилова — Мишель Циба (Нидерланды), Грета Крафорд — Джон Крафорд (Швеция), София Голиченко — Артём Даренский (Украина), Алекса Книрим — Брэндон Фрэйзер (США), Анастасия Смирнова — Данил Сияница (США) + 1 квота страны-хозяйки (США).

Танцевальные дуэты: Мари-Жад Лорьо — Роман Ле Гак (Канада), Кэролайн Сусис — Шейн Фирус (Канада), Луисия Деможе — Тео ле Мерсье (Канада), Дженнифер Янсе ван Ренсбург — Беньямин Стеффан (Германия), Кана Мурамото — Дайсукэ Такахаси (Япония), Эллисон Рид — Саулюс Амбрулевичюс (Литва), Александра Назарова — Максим Никитин (Украина), Мэдисон Чок — Эван Бейтс (США), Кейтлин Хавайек — Жан-Люк Бейкер (США) + 1 квота страны-хозяйки (США).

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