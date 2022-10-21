Татьяна Тарасова потребовала от президента МОК вернуть Россию в мировой спорт

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала слова президента Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха. Ранее Бах объявил о продлении санкций против спортсменов из России и Беларуси, введённых после начала конфликта на Украине.

«Томас Бах умеет профессионально чесать языком. Он будет и дальше всем вешать лапшу на уши.

Говорят, что российские спортсмены не виноваты ни в чём. Так допустите их до соревнований! Зачем про это рассказывать и ничего не делать. Возьми и сделай!» — цитирует Тарасову Sport24.

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