Пётр Гуменник снялся с произвольной программы 2-го этапа Кубка Петербурга из-за ковида

Российский фигурист Пётр Гуменник, выступающий в мужском одиночном катании, решил не принимать участия в произвольной программе на турнире под названием Кубок Санкт-Петербурга. Причина — спортсмен не до конца восстановился после коронавируса. Об этом рассказала его тренер Вероника Дайнеко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анастасией Матросовой.
Напомним, Гуменник показал лучший результат в короткой программе. Его показатель — 87,42 балла. Вторым стал Владислав Катичев, на его счету 79,39 балла. Замкнул тройку Михаил Терновский, у которого 77,85 балла.
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