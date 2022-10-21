Артур Даниелян — о выступлении на 2-м этапе Кубка Петербурга: я проиграл самому себе

Российский фигурист Артур Даниелян прокомментировал своё выступление на втором этапе Кубка Санкт-Петербурга. Спортсмен выступал вне конкурса.

«Я себе самому проиграл, потому что произвольная программа была выполнена от силы на 50-60%. Это старт, возможно, местами даже плюс-старт, если сравнивать с мемориалом Панина. Но это работа, продвижение, будем продолжать.

Буду ли следить за Гран-при в Москве? Конечно. Там ребята выступают, так или иначе, конкуренты. Ну и просто за ребят за своих поболеть. Буду ли смотреть Гран-при Америки? Я даже списков не видел, но в любом случае посмотрю тех, кто мне интересен», — передаёт слова Даниеляна корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.

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