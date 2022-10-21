Стало известно, как болельщики смогут узнать вердикт по делу Камилы Валиевой

Бывший заместитель главы Российского антидопингового агентства (РУСАДА), международный независимый эксперт World Athletics и специалист в области антидопинга Маргарита Пахноцкая рассказала, как болельщики смогут узнать информация по делу 16 летней фигуристки Камилы Валиевой.

Ранее РУСАДА сообщило, что вся информация по этому делу конфиденциальна в интересах защищённого лица и не будет разглашаться.

«Валиева относится к категории защищённого лица, все её права соблюдаются. Это прямая обязанность РУСАДА. РУСАДА имеет право не публиковать решение по делу, потому что спортсменка несовершеннолетняя.

Как узнать о решении? Только если сама спортсменка или её представитель захотят сообщить об этом. Решение РУСАДА узнают сама спортсменка, международная и российская федерации фигурного катания, МОК, ВАДА и, возможно, ОКР как команда, которую Валиева представляла на Олимпийских играх», — приводит слова Пахноцкой «Матч ТВ».

положительной допинг-пробе Валиевой, сданной в декабре 2021 года, стало известно по окончании командного турнира Олимпиады-2022. Награждение было отложено до окончания расследования, которое завершилось в начале сентября. Слушания, на которых будет вынесено решение, должны состояться в ближайшее время.

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