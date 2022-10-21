Татьяна Навка поддержала решение РУСАДА в отношении дела Камилы Валиевой

Олимпийская чемпионка в танцах 2006 года на льду Татьяна Навка высказалась о решении РУСАДА придать всей информации о ходе дела фигуристки Камилы Валиевой конфиденциальный статус – не комментировать и не разглашать.

«Считаю, что РУСАДА правильно поступает, чтобы не доставлять Камиле лишний стресс, чтобы она сохранила нервы и могла спокойно жить и тренироваться, чтобы её оставили в покое до принятия решения», — приводит слова Навки «Матч ТВ».

О положительной допинг-пробе Валиевой, сданной в декабре 2021 года, стало известно по окончании командного турнира Олимпиады-2022. Награждение было отложено до окончания расследования, которое завершилось в начале сентября. Слушания, на которых будет вынесено решение, должны состояться в ближайшее время.

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