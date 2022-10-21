Татьяна Тарасова — о деле Валиевой: давно бы уже приняли решение. Это смешно

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова высказалась о задержке с решением по делу Камилы Валиевой.
О положительной допинг-пробе Валиевой, сданной в декабре 2021 года, стало известно по окончании командного турнира Олимпиады-2022. Награждение было отложено до окончания расследования, которое завершилось в начале сентября. Слушания, на которых будет вынесено решение, должны состояться в ближайшее время. Однако ранее сегодня РУСАДА сообщило, что в интересах защищённого лицо, то есть Валиевой, вердикт и все прочие действия по делу будут конфиденциальными.
«Думаю, должны быстрее принимать решение. Давно бы уже приняли решение и закрыли дело. Это смешно», — сказала Тарасова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
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