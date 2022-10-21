Глава USADA — о деле Валиевой: сохранение решения в тайне превращает процесс в посмешище

Глава Антидопингового агентства США (USADA) Трэвис Тайгарт раскритиковал Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) за решение сделать конфиденциальной всю информацию по делу фигуристки Камилы Валиевой., включая дату слушаний, вердикт и другие детали.

«Если её законно оправдают, то скрывать нечего, и это должно быть обнародовано. Конечно, сохранение решения и фактов в тайне превращает весь процесс в посмешище, и не удивительно, что спортсмены и общественность не доверяют глобальной антидопинговой системе Всемирного антидопингового агентства.

ВАДА, Международный союз конькобежцев и Международный олимпийский комитет должны немедленно объявить об обжаловании любого такого решения и провести открытый процесс, как это предусмотрено правилами, чтобы была уверенность в окончательном результате.

Без этого ни спортсмены, ни общественность не могут поверить, что то, что произошло на Играх в Пекине в 2022 году, было реальным, а не просто очередной мошеннической победой русских, как это было уже много раз, что доказано», — приводит слова Тайгарта Inside the Games.

О положительной допинг-пробе Валиевой, сданной в декабре 2021 года, стало известно по окончании командного турнира Олимпиады-2022. Награждение было отложено до окончания расследования, которое завершилось в начале сентября. Слушания, на которых будет вынесено решение, должны состояться в ближайшее время.

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