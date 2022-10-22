Гран-при России по фигурному катанию: расписание 1-го этапа, список участников

C 21 по 23 октября состоится первый этап Гран-при России по фигурному катанию – «Золотой конёк Москвы». Предлагаем вашему вниманию его расписание и список участников.
Расписание:
22 октября, суббота
Танцы на льду. Ритм-танец — 13:30.
Женщины. Короткая программа — 15:00.
Пары. Короткая программа — 17:30.
Мужчины. Короткая программа — 18:50.
23 октября, воскресенье
Танцы на льду. Произвольный танец — 13:00.
Пары. Произвольная программа — 14:45.
Женщины. Произвольная программа — 16:45.
Мужчины. Произвольная программа — 18:15.
Состав участников:
Женщины: Софья Акатьева, Камила Валиева, Карина Аскарова, Алина Горбачёва, Мария Гречихина, София Захарова, Анастасия Зинина, Маргарита Ковалёва, Анастасия Молчанова, Полина Свириденко, Анастасия Хахыртдинова, Валерия Шульская.
Мужчины: Дмитрий Алиев, Михаил Коляда, Глеб Лутфуллин, Александр Самарин, Даниил Самсонов, Евгений Зенкин, Кирилл Кельманов, Иван Попов, Иван Соболев, Степан Тартыгин.
Пары: Евгения Тарасова/Владимир Морозов, Дарья Павлюченко/Денис Ходыкин, Наталья Хабибулина/Илья Княжук, Дарья Бояринцева/Роман Плешков, Виктория Васильева/Роман Запорожец, Агния Свинцицкая/Владимир Следь.
Танцы на льду: Василиса Кагановская/Валерий Ангелопол, Аннабель Морозова/Дэвид Нарижный, Елизавета Кириллова/Марк Чегодаев, Яна Матвейшина/Тимофей Субботин, Александра Прокопец/Александр Васькович.
Гран-при России по фигурному катанию — в Okko! Смотри женские и мужские одиночные прокаты, программы спортивных пар и юниоров, а также танцы на льду бесплатно по ссылке. Трансляция турнира доступна как в прямом эфире, так и в записи.
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