Зеппельт — о заявлении РУСАДА: не сработает. Глупый шаг, чтобы сохранить золото ОИ

Немецкий журналист Хайо Зеппельт, автор серии скандальных документальных фильмов о допинге в российском спорте, прокомментировал заявление РУСАДА, согласно которому все действия, связанные с делом о допинге российской фигуристки Камилы Валиевой, не будут приданы огласке.
«Они лгут, лгут, лгут и лгут… Всегда одно и то же по России: РУСАДА заявляет, что вердикт Валиевой в деле о допинге не будет оглашаться — абсурдные рассуждения. Не сработает. Так или иначе… Отчаянный (но, очевидно, глупый) шаг, чтобы попытаться сохранить олимпийское золото в командном зачёте», — написал Зеппельт в своих социальных сетях.
О положительной допинг-пробе Камилы Валиевой стало известно по окончании командного турнира Олимпиады-2022. Слушания по делу фигуристки должны состояться в ближайшее время.
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