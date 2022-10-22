Прокат КП Малинина на 1-м этапе Гран-при, по результатам которого он идёт лишь четвёртым

17-летний американский фигурист Илья Малинин, который был внесён в Книгу рекордов Гиннесса как первый в истории спортсмен, который смог чисто исполнить четверной аксель на соревнованиях, идёт на четвёртом месте после короткой программы на первом этапе серии Гран-при по фигурному катанию сезона-2022/2023, который проходит в американском Норвуде.
Судьи оценили выступление Малинина в 86,08 балла, в то время как лидер Као Миюра получил 94,96 балла. Илья допустил падение при исполнении четверного тулупа.
Видео доступно на YouTube-канале Skating ISU. Права на него принадлежат ISU
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