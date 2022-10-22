Камила Валиева представит короткую программу в новом платье на 1-м этапе Гран-при России

Олимпийская чемпионка в командном первенстве по фигурному катанию российская фигуристка Камила Валиева выступит в новом платье для короткой программы на первом этапе серии Гран-при России «Золотой конёк Москвы».

16-летняя Валиева вышла на тренировку в тёмно-фиолетовом наряде с длинными рукавами. На контрольных прокатах она выступала в синем платье. Женщины представят КП сегодня, 22 октября, в 15:00 мск.

В сезоне-2021/2022 Валиева выиграла чемпионаты Европы и России, попутно переписав на себя все лучшие в мире оценки – в короткой, произвольной и по сумме двух программ. На Олимпиаде в Пекине Камила помогла сборной России выиграть командный турнир, однако в день награждения стало известно о положительном допинг-тесте фигуристки, сданном в декабре.

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