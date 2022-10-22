Камила Валиева представит короткую программу в новом платье на 1-м этапе Гран-при России

Олимпийская чемпионка в командном первенстве по фигурному катанию российская фигуристка Камила Валиева выступит в новом платье для короткой программы на первом этапе серии Гран-при России «Золотой конёк Москвы».
16-летняя Валиева вышла на тренировку в тёмно-фиолетовом наряде с длинными рукавами. На контрольных прокатах она выступала в синем платье. Женщины представят КП сегодня, 22 октября, в 15:00 мск.
В сезоне-2021/2022 Валиева выиграла чемпионаты Европы и России, попутно переписав на себя все лучшие в мире оценки – в короткой, произвольной и по сумме двух программ. На Олимпиаде в Пекине Камила помогла сборной России выиграть командный турнир, однако в день награждения стало известно о положительном допинг-тесте фигуристки, сданном в декабре.
Гран-при России по фигурному катанию — в Okko! Смотри женские и мужские одиночные прокаты, программы спортивных пар и юниоров, а также танцы на льду бесплатно по ссылке. Трансляция турнира доступна как в прямом эфире, так и в записи.
- 22 октября 2022
-
15:08
-
14:53
-
14:29
-
14:09
-
14:02
-
13:50
-
13:02
-
12:02
-
10:30
-
10:07
-
09:58
-
09:49
-
05:46
-
03:35
- 21 октября 2022
-
21:50
-
21:33
-
21:30
-
20:57
-
19:31
-
19:07
-
18:40
-
17:58
-
17:31
-
14:54
-
14:02
-
12:53
-
11:56
-
11:12
-
11:01
-
10:00
-
09:55
-
09:30
-
09:30
-
09:05
-
08:40