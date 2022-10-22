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Гран-при России. Этап 1: Мужчины, короткая программа
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18:50 Мск
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Морозов и Нарижный идут первыми после ритм-танца на 1-м этапе Гран-при России в Москве

Морозов и Нарижный идут первыми после ритм-танца на 1-м этапе Гран-при России в Москве
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В Москве танцевальные дуэты представили ритм-танцы в рамках первого этапа серии Гран-при России по фигурному катанию. Лучший результат продемонстрировали Аннабель Морозов и Дэвид Нарижный. Судьи оценили их выступление в 81,90 балла.

Фигурное катание. 1-й этап Гран-при России. Москва. Танцы на льду. Ритм-танец

1. Аннабель Морозов/Дэвид Нарижный – 81,90 балла.
2. Василиса Кагановская/Валерий Ангелопол – 75,58.
3. Яна Матвейшина/Тимофей Субботин – 48,46.

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Фигурное катание. Гран-при России-2022/23. Этап 1, Москва
Танцы на льду. Ритм-танец
22 октября 2022, суббота. 13:30 МСК
Окончено
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