Морозов и Нарижный идут первыми после ритм-танца на 1-м этапе Гран-при России в Москве

В Москве танцевальные дуэты представили ритм-танцы в рамках первого этапа серии Гран-при России по фигурному катанию. Лучший результат продемонстрировали Аннабель Морозов и Дэвид Нарижный. Судьи оценили их выступление в 81,90 балла.

Фигурное катание. 1-й этап Гран-при России. Москва. Танцы на льду. Ритм-танец

1. Аннабель Морозов/Дэвид Нарижный – 81,90 балла.

2. Василиса Кагановская/Валерий Ангелопол – 75,58.

3. Яна Матвейшина/Тимофей Субботин – 48,46.

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