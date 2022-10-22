Вайцеховская — о стратегии в деле Валиевой: сокрытие фактов приводит лишь к недоверию

Олимпийская чемпионка в прыжках в воду, а ныне журналистка Елена Вайцеховская оценила заявление Российского антидопингового агентства (РУСАДА) о том, что вердикт по делу Камилы Валиевой не будет передан огласке.

«Заявление вызывает, на самом деле, двоякие чувства. После всего того, что свалилось на Камилу в олимпийском сезоне, стремление оградить спортсменку от очередного всплеска истерии вполне понятно. Эффект, правда, может оказаться совсем обратным, но это другой вопрос.

Но если абстрагироваться от имён и национальностей, всё возвращается к теме, которую не раз поднимали: могут ли вообще существовать ограничения и запреты на информацию, когда речь идёт о главных медийных лицах столь раскрученной сферы, как международный спорт? На мой взгляд, нет. Уже писала: в профессиональном сообществе, где, простите, писать в пробирку спортсмен вынужден под наблюдением допинг-офицеров, причём не факт, что одного с тобой пола, само понятие «медицинской тайны» воспринимается одиозно.

Почему, скажем, результаты гендерного анализа предаются огласке, а диагнозы, при которых спортсмену выдаётся терапевтическое исключение на сильнодействующие вещества вплоть до амфетаминов — нет? Все ведь прекрасно понимают, что речь в этом случае идёт не о частной информации, а о самом что ни на есть нелегальном, но узаконенном преимуществе одних спортсменов над другими.

То же самое касается ситуаций с допинговыми или иными расследованиями. Любое сокрытие информации приводит лишь к глобальному недоверию по отношению к тем органам, которые занимаются проверками — неважно, внутри страны или за её пределами. Статус защищённого лица здесь не что иное, как спекуляция: ты либо профессиональный спортсмен, либо ребёнок», — написала Вайцеховская в своём «телеграм-канале».