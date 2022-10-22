Валерия Шульская рассказала о концепции своей короткой программы

Российская фигуристка Валерия Шульская прокомментировала прокат своей короткой программы на первом этапе серии Гран-при России в Москве. За выступление она получила 64,76 балла.
«В целом я довольна, первый раз катала свою новую короткую программу. Сделала всё в рабочем режиме, постараюсь совершенствоваться.
О чём программа? Я хотела изобразить картину. Программа начинается с того, что я из неё выхожу, удивляюсь новому миру, смотрю, хожу, радуюсь… Но в конце концов меня затаскивает обратно в свой мир, поэтому я заканчиваю программу так же, как и начинала, в той же позе, потому что снова превращаюсь в картину.
Почему меня так долго не было? В этом сезоне серьёзных травм не было. В последний раз я выступала в марте на финале Кубка России, в принципе, других соревнований с марта не было, поэтому я не выступала. Весь апрель мы изучали новые элементы, катались, в мае отдыхали и в начале июня я вышла снова на тренировки, катаюсь пять месяцев, и вот я снова на соревнованиях», — передаёт слова Шульской корреспондент «Чемпионата» Яна Левхина.
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