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ISU сделал заявление по делу допинга Камилы Валиевой

ISU сделал заявление по делу допинга Камилы Валиевой
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Международный союз конькобежцев (ISU) выступил с заявлением относительно российской фигуристки Камилы Валиевой.

«ISU ожидает, что процедура будет проведена в строгом соответствии со всемирным антидопинговым кодексом, и надеется, что она будет проведена быстро. ISU хотел бы подчеркнуть, что внимательно рассмотрит решение РУСАДА и оставляет за собой право обжаловать этот вердикт в CAS (Спортивном арбитражном суде), если это будет необходимо», — заявили в ISU «Матч ТВ».

Ранее российское антидопинговое агентство (РУСАДА) заявило, что все действия, связанные с делом Камилы Валиевой, являются конфиденциальными и не будут оглашены. Под это определение подходят и слушания, которые должны состояться в ближайшее время.

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