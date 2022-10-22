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Гран-при России. Этап 1: Мужчины, короткая программа
Начало прямой трансляции
18:50 Мск
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Камила Валиева рассказала, какой сериал смотрит в данный момент

Камила Валиева рассказала, какой сериал смотрит в данный момент
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Олимпийская чемпионка в командном первенстве по фигурному катанию российская фигуристка Камила Валиева приняла участие в блиц-опросе от Максима Транькова.

Траньков: У тебя есть час свободного времени. Что будешь делать?
Валиева: Погуляю с собакой.
Траньков: Какой подарок от болельщиков больше всего тебя удивил?
Валиева: Все удивляют.
Траньков: Кто из твоих знакомых самый знаменитый?
Валиева: Всё моё окружение очень известное.
Траньков: На что потратишь призовые?
Валиева: Не знаю, копить буду на всякий случай.
Траньков: Что тяжелее: сниматься в клипе или тренировать четверные?
Валиева: Тренировка.
Траньков: Какую музыку сейчас слушаешь?
Валиева: «Седьмой лепесток».
Траньков: Что смотришь?
Валиева: Сериал «Сага Винкс».

Гран-при России по фигурному катанию — в Okko! Смотри женские и мужские одиночные прокаты, программы спортивных пар и юниоров, а также танцы на льду бесплатно по ссылке. Трансляция турнира доступна как в прямом эфире, так и в записи.

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