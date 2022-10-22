Камила Валиева рассказала, какой сериал смотрит в данный момент

Олимпийская чемпионка в командном первенстве по фигурному катанию российская фигуристка Камила Валиева приняла участие в блиц-опросе от Максима Транькова.
Траньков: У тебя есть час свободного времени. Что будешь делать?
Валиева: Погуляю с собакой.
Траньков: Какой подарок от болельщиков больше всего тебя удивил?
Валиева: Все удивляют.
Траньков: Кто из твоих знакомых самый знаменитый?
Валиева: Всё моё окружение очень известное.
Траньков: На что потратишь призовые?
Валиева: Не знаю, копить буду на всякий случай.
Траньков: Что тяжелее: сниматься в клипе или тренировать четверные?
Валиева: Тренировка.
Траньков: Какую музыку сейчас слушаешь?
Валиева: «Седьмой лепесток».
Траньков: Что смотришь?
Валиева: Сериал «Сага Винкс».
Гран-при России по фигурному катанию — в Okko! Смотри женские и мужские одиночные прокаты, программы спортивных пар и юниоров, а также танцы на льду бесплатно по ссылке. Трансляция турнира доступна как в прямом эфире, так и в записи.
- 22 октября 2022
-
16:50
-
16:33
-
16:23
-
16:21
-
16:17
-
16:15
-
15:44
-
15:34
-
15:08
-
14:53
-
14:29
-
14:09
-
14:02
-
13:50
-
13:02
-
12:02
-
10:30
-
10:07
-
09:58
-
09:49
-
05:46
-
03:35
- 21 октября 2022
-
21:50
-
21:33
-
21:30
-
20:57
-
19:31
-
19:07
-
18:40
-
17:58
-
17:31
-
14:54
-
14:02
-
12:53
-
11:56