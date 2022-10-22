Камила Валиева рассказала, какой сериал смотрит в данный момент

Олимпийская чемпионка в командном первенстве по фигурному катанию российская фигуристка Камила Валиева приняла участие в блиц-опросе от Максима Транькова.

Траньков: У тебя есть час свободного времени. Что будешь делать?

Валиева: Погуляю с собакой.

Траньков: Какой подарок от болельщиков больше всего тебя удивил?

Валиева: Все удивляют.

Траньков: Кто из твоих знакомых самый знаменитый?

Валиева: Всё моё окружение очень известное.

Траньков: На что потратишь призовые?

Валиева: Не знаю, копить буду на всякий случай.

Траньков: Что тяжелее: сниматься в клипе или тренировать четверные?

Валиева: Тренировка.

Траньков: Какую музыку сейчас слушаешь?

Валиева: «Седьмой лепесток».

Траньков: Что смотришь?

Валиева: Сериал «Сага Винкс».

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