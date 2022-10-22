Тутберидзе — Акатьевой после падения на трикселе: а ты чего на нас начала смотреть, скажи?

Заслуженный тренер России Этери Тутберидзе обратилась к своей ученице Софье Акатьевой после проката её короткой программы на первом этапе серии Гран-при России в Москве. По ходу выступления Акатьева допустила падение на тройном акселе. Судьи оценили выступление фигуристки в 72,20 балла.

«Просто неуверенной была, ну чего ты. Не по рисунку пошла. А потом ты чего на нас начала смотреть, ты мне скажи?» – сказала Тутберидзе в эфире Первого канала.

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