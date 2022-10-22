Камила Валиева стала лучшей в короткой программе на 1-м этапе Гран-при России в Москве

В Москве фигуристки представили короткие программы в рамках первого этапа серии Гран-при России по фигурному катанию. Лучшей стала олимпийская чемпионка 2022 года в командных соревнованиях Камила Валиева. Судьи оценили её выступление в 83,92 балла. Валиева чисто исполнила двойной аксель, тройной флип, тройной лутц – тройной тулуп.

Фигурное катание. Первый этап Гран-при России. Москва. Женское одиночное катание. Короткая программа

1. Камила Валиева – 83,92 балла

2. Софья Акатьева — 72,70

3. Анастасия Зинина — 70,19

4. Алина Горбачёва – 66,87

5. София Захарова – 66,23

6. Валерия Шульская – 64,76.

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