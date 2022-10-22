Вайцеховская — о платье Валиевой: нет более верного пути превратить девушку в старушку

Олимпийская чемпионка в прыжках в воду, а ныне журналистка Елена Вайцеховская раскритиковала дизайн нового платья Камилы Валиевой, которое она представила в короткой программе на первом этапе серии Гран-при России, который проходит в Москве.

«Сочетание чёрного и тёмно-фиолетового цветов я бы запретила в женском одиночном катании законодательно. Нет более верного пути превратить юную девушку в трагическую старушку», — написала Вайцеховская в своём телеграм-канале.

Гран-при России по фигурному катанию — в Okko! Смотри женские и мужские одиночные прокаты, программы спортивных пар и юниоров, а также танцы на льду бесплатно по ссылке. Трансляция турнира доступна как в прямом эфире, так и в записи.