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Гран-при России. Этап 1: Мужчины, короткая программа
Начало прямой трансляции
18:50 Мск
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Камила Валиева ответила, почему её последние короткие программы в одинаковом стиле

Камила Валиева ответила, почему её последние короткие программы в одинаковом стиле
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Олимпийская чемпионка 2022 года в командных соревнованиях Камила Валиева высказалась о своём выступлении на этапе Гран-при.

«Будет ли загадано новое слово в короткой программе? Я думала об этом, хотела на Кубке Первого канала поменять, но я думаю, что сделаю это уже в Казани. Ждите новое слово.

Короткие программы в одинаковом стиле? На олимпийский сезон мы брали тему, которая знакома, в которой мы уверены. Сейчас это всё равно немного другое. Да, родное, но, грубо говоря, дорожка под быструю музыку. Я очень хочу новые образы, это всё будет, просто сейчас нужно время», — передаёт слова Валиевой корреспондент «Чемпионата» Яна Левхина.

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