Камила Валиева прокомментировала победу по итогам КП на первом этапе Гран-при России

Олимпийская чемпионка в командном первенстве по фигурному катанию российская фигуристка Камила Валиева прокомментировала выступление в короткой программе на первом этапе Гран-при России в Москве. Валиева с результатом 83,92 балла стала лучшей среди конкуренток.

«Я довольна, сегодня из-за адреналина было немного тяжело, потому что долго не выступала, но очень круто, что я снова здесь, на соревновательной арене. Почувствовать это, безусловно, счастье.

Почему не было тройного акселя? У меня всё-таки была травма, я очень рада, что я четверной тулуп вернула на тренировках. Я думаю, что нужно двигаться потихоньку, здоровье сейчас важнее, нет спешки. Постолимпийский сезон — это не про быстрее, выше, сильнее», — передаёт слова Валиевой корреспондент «Чемпионата» Яна Левхина.

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