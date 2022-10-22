Камила Валиева отказалась комментировать новости по своему делу о допинге

Олимпийская чемпионка в командном первенстве по фигурному катанию российская фигуристка Камила Валиева отказалась комментировать новости по теме своего допингового дела.

Ранее Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) заявило, что не намерено публиковать дату слушаний, решение или другие детали по делу фигуристки. Известно, что расследование завершилось. При этом Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) в ответной реакции допустило, что потребует от РУСАДА раскрытия подробностей из-за вызванного резонанса.

«Вообще не буду ничего говорить», — передаёт слова Валиевой корреспондент «Чемпионата» Яна Левхина.

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