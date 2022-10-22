Камила Валиева рассказала, как готовится к программе про свою историю на ОИ-2022

Российская фигуристка Камила Валиева рассказала, как готовится к прокату произвольной программы, в которой рассказывает свою олимпийскую историю.
После победы сборной России в командном турнире Игр-2022 стало известно, что допинг-проба Валиевой, сданная в декабре 2021 года, оказалась положительной. Награждение было отложено до окончания расследования. И 15-летней фигуристке пришлось бороться за право выступить в личном турнире, отвечая на вопросы выездной панели CAS и скрываясь под капюшоном от журналистов. Камила вышла на лёд, но стала только четвёртой. Этим событиям и посвящена новая произвольная программа Валиевой.
«Как готовлюсь к программам на такие тяжёлые темы? В произвольной программе я всё-таки пересказываю свою историю, она никуда не делась. Может быть, внешне всё нормально, но внутренне она останется в любом случае. Тут ты просто снимаешь один свой слой, выходишь и рассказываешь. А короткая программа — это что-то родное. Мне кажется, я уже спокойно могу кататься со всем своим ощущением», — передаёт слова Валиевой корреспондент «Чемпионата» Яна Левхина.
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