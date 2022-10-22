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Гран-при России. Этап 1: Мужчины, короткая программа
Начало прямой трансляции
18:50 Мск
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Камила Валиева объяснила, почему сменила платье для короткой программы

Камила Валиева объяснила, почему сменила платье для короткой программы
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Российская фигуристка Камила Валиева объяснила, почему сменила костюм для короткой программы после выступления на контрольных прокатах сборной России.

Сегодня, 22 октября, у Валиевой был первый официальный старт в сезоне. Камила уверенно выиграла короткую программу на первом этапе серии Гран-при России в Москве.

«Почему поменяла платье? Потому что оно мне не нравилось. Я же девочка», — передаёт слова Валиевой корреспондент «Чемпионата» Яна Левхина.

Фигурное катание. Первый этап Гран-при России. Москва
Женщины. Короткая программа

1. Камила Валиева – 83,92
2. Софья Акатьева — 72,70
3. Анастасия Зинина — 70,19
4. Алина Горбачёва – 66,87
5. София Захарова – 66,23
6. Валерия Шульская – 64,76.

Гран-при России по фигурному катанию — в Okko! Смотри женские и мужские одиночные прокаты, программы спортивных пар и юниоров, а также танцы на льду бесплатно по ссылке. Трансляция турнира доступна как в прямом эфире, так и в записи.

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