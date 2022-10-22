Камила Валиева объяснила, почему сменила платье для короткой программы

Российская фигуристка Камила Валиева объяснила, почему сменила костюм для короткой программы после выступления на контрольных прокатах сборной России.
Сегодня, 22 октября, у Валиевой был первый официальный старт в сезоне. Камила уверенно выиграла короткую программу на первом этапе серии Гран-при России в Москве.
«Почему поменяла платье? Потому что оно мне не нравилось. Я же девочка», — передаёт слова Валиевой корреспондент «Чемпионата» Яна Левхина.
Фигурное катание. Первый этап Гран-при России. Москва
Женщины. Короткая программа
1. Камила Валиева – 83,92
2. Софья Акатьева — 72,70
3. Анастасия Зинина — 70,19
4. Алина Горбачёва – 66,87
5. София Захарова – 66,23
6. Валерия Шульская – 64,76.
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