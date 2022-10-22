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Гран-при России. Этап 1: Мужчины, короткая программа
Начало прямой трансляции
18:50 Мск
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Татьяна Тарасова прокомментирует парное катание на первом этапе Гран-при России

Татьяна Тарасова прокомментирует парное катание на первом этапе Гран-при России
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На первом этапе серии Гран-при России по фигурному катанию в Москве начинаются выступления спортивных пар в короткой программе. На комментаторской позиции появилась заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова, которая будет комментировать выступления вместе с Александром Гришиным.

На лёд выйдут пять пар в следующем порядке:

Первая разминка:
Виктория Васильева/Роман Запорожец
Агния Свинцицкая/Владимир Следь

Вторая разминка:
Дарья Бояринцева/Роман Плешков
Наталья Хабибуллина/Илья Княжук
Евгения Тарасова/Владимир Морозов

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