Короткая программа Камилы Валиевой на первом этапе Гран-при России в Москве. Видео

Чемпионка России и Европы, олимпийская чемпионка в команде Камила Валиева уверенно исполнила короткую программу на первом этапе серии Гран-при России в Москве.

Валиева прыгнула двойной аксель, тройной флип, каскад тройной лутц – тройной тулуп (с надбавкой за исполнение во второй части программы). Все остальные элементы были четвёртого уровня. Камила уверенно выиграла короткую программу, получив за свой прокат от судей 83,92 балла.



Фигурное катание. Первый этап Гран-при России. Москва

Женщины. Короткая программа



1. Камила Валиева – 83,92

2. Софья Акатьева — 72,70

3. Анастасия Зинина — 70,19



Для Валиевой это был первый официальный старт в сезоне после контрольных прокатов.

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