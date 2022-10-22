Тарасова и Морозов выиграли короткую программу на первом этапе Гран-при России

На первом этапе серии Гран-при России по фигурному катанию «Золотой конёк Москвы» завершились выступления спортивных пар в короткой программе. Лидерство захватили серебряные призёры Олимпийских игр – 2022 Евгения Тарасова и Владимир Морозов, получившие за свой прокат 86,08 балла. Второе место занимают дебютанты взрослых соревнований Наталья Хабибуллина и Илья Княжук (77,87). На третьей позиции — Дарья Бояринцева и Роман Плешков (73,51).

Фигурное катание. Первый этап Гран-при России. Москва

Спортивные пары. Короткая программа

1. Евгения Тарасова/Владимир Морозов (Москва – Татарстан, «Хрустальный») – 86,08.

2. Наталья Хабибуллина/Илья Княжук (Москва, «Медведково») – 77,87.

3. Дарья Бояринцева/Роман Плешков (Москва, «Вдохновение») – 73,51.

4. Виктория Васильева/Роман Запорожец (Москва, «Мечта») – 65,27.

5. Агния Свинцицкая/Владимир Следь (Москва, «Вдохновение») – 49,82.

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