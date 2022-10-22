Тарасова и Морозов выиграли короткую программу на первом этапе Гран-при России

На первом этапе серии Гран-при России по фигурному катанию «Золотой конёк Москвы» завершились выступления спортивных пар в короткой программе. Лидерство захватили серебряные призёры Олимпийских игр – 2022 Евгения Тарасова и Владимир Морозов, получившие за свой прокат 86,08 балла. Второе место занимают дебютанты взрослых соревнований Наталья Хабибуллина и Илья Княжук (77,87). На третьей позиции — Дарья Бояринцева и Роман Плешков (73,51).
Фигурное катание. Первый этап Гран-при России. Москва
Спортивные пары. Короткая программа
1. Евгения Тарасова/Владимир Морозов (Москва – Татарстан, «Хрустальный») – 86,08.
2. Наталья Хабибуллина/Илья Княжук (Москва, «Медведково») – 77,87.
3. Дарья Бояринцева/Роман Плешков (Москва, «Вдохновение») – 73,51.
4. Виктория Васильева/Роман Запорожец (Москва, «Мечта») – 65,27.
5. Агния Свинцицкая/Владимир Следь (Москва, «Вдохновение») – 49,82.
Гран-при России по фигурному катанию — в Okko! Смотри женские и мужские одиночные прокаты, программы спортивных пар и юниоров, а также танцы на льду бесплатно по ссылке. Трансляция турнира доступна как в прямом эфире, так и в записи.
- 22 октября 2022
-
19:31
-
19:07
-
18:46
-
18:27
-
18:09
-
17:52
-
17:47
-
17:28
-
17:05
-
17:01
-
16:58
-
16:50
-
16:33
-
16:23
-
16:21
-
16:17
-
16:15
-
15:44
-
15:34
-
15:08
-
14:53
-
14:29
-
14:09
-
14:02
-
13:50
-
13:02
-
12:02
-
10:30
-
10:07
-
09:58
-
09:49
-
05:46
-
03:35
- 21 октября 2022
-
21:50
-
21:33