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Гран-при России. Этап 1: Мужчины, короткая программа
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18:50 Мск
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Тарасова и Морозов выиграли короткую программу на первом этапе Гран-при России

Тарасова и Морозов выиграли короткую программу на первом этапе Гран-при России
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На первом этапе серии Гран-при России по фигурному катанию «Золотой конёк Москвы» завершились выступления спортивных пар в короткой программе. Лидерство захватили серебряные призёры Олимпийских игр – 2022 Евгения Тарасова и Владимир Морозов, получившие за свой прокат 86,08 балла. Второе место занимают дебютанты взрослых соревнований Наталья Хабибуллина и Илья Княжук (77,87). На третьей позиции — Дарья Бояринцева и Роман Плешков (73,51).

Фигурное катание. Первый этап Гран-при России. Москва
Спортивные пары. Короткая программа

1. Евгения Тарасова/Владимир Морозов (Москва – Татарстан, «Хрустальный») – 86,08.
2. Наталья Хабибуллина/Илья Княжук (Москва, «Медведково») – 77,87.
3. Дарья Бояринцева/Роман Плешков (Москва, «Вдохновение») – 73,51.
4. Виктория Васильева/Роман Запорожец (Москва, «Мечта») – 65,27.
5. Агния Свинцицкая/Владимир Следь (Москва, «Вдохновение») – 49,82.

Гран-при России по фигурному катанию — в Okko! Смотри женские и мужские одиночные прокаты, программы спортивных пар и юниоров, а также танцы на льду бесплатно по ссылке. Трансляция турнира доступна как в прямом эфире, так и в записи.

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