Владимир Морозов — о лидерстве на Гран-при России: пока ещё сырая программа, не вкатанная

Российский фигурист Владимир Морозов, выступающий в спортивной паре с Евгений Тарасовой, прокомментировал прокат короткой программы на первом этапе Гран-при России в Москве.

Тарасова и Морозов уверенно лидируют перед произвольной программой.

«Сегодня выступление было лучше, чем на контрольных прокатах. Это самый главный плюс сегодняшнего старта. Элементы все сделаны, по ощущениям, по качеству сегодня было лучше, если сравнивать с контрольными прокатами. Чего ждать завтра? Надеемся показать прогресс.



Планируем ли вставлять в программу элементы ультра-си? В процессе, скажем так. На завтра не планируем.

В нашей программе Женя — свет, я — тьма. В начале программы я её поглощаю, но в конце свет побеждает, как и во всех добрых сказках. Сочетаются ли эти образы с нашими характерами? Может быть, но мы не от этого отталкивались, просто была идея. Мы — пара, у нас есть возможность сыграть две роли по сравнению с одиночниками, поэтому можем разыграть.



Лучшая ли это наша программа? Я её запишу в список лучших. Когда мы её скатаем так, что нам на 100% понравится, тогда и отвечу на этот вопрос. Пока ещё сырая программа, не вкатанная», — передаёт слова Морозова корреспондент «Чемпионата» Яна Левхина.

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