Тарасова и Морозов высказались о новом имидже тренера Транькова

Серебряные призёры Олимпийских игр – 2022 Евгения Тарасова и Владимир Морозов ответили на вопрос о новом имидже одного из своих тренеров – двукратного олимпийского чемпиона Максима Транькова, который на внутрироссийских соревнованиях также берёт интервью у участников.
«Какой Траньков нам ближе по душе: тренер или интервьюер? Я Максиму давно предлагал записать интервью с тренировок, потому что тут вопросы, видимо, редакторы пишут, всегда получается несвойственно нашему общению. Нам надо просто записать нашу беседу, как иногда мы общаемся — это будет бомба! Как нам его новая причёска? Отлично», — передаёт слова Морозова корреспондент «Чемпионата» Яна Левхина.
«Допускаем ли мы эксперименты с внешностью? Пока нет, наверное», — ответила Тарасова.
«Со мной родители и так уже эксперимент сделали. Рыжий цвет — не похож ни на маму, ни на папу», — добавил Морозов.
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