Даниил Самсонов: тренеры поздравили с почином, с возвращением

Даниил Самсонов прокомментировал выступление в короткой программе на первом этапе Гран-при России в Москве.

Самсонов, тренирующийся в группе Этери Тутберидзе, набрал за свой прокат 79,38 балла и занимает второе место после первой разминки.

«Пока что только одно дело сделано, завтра предстоит ещё второе. Надеюсь, так же откатаю, как в Питере произвольную. Настраиваюсь только на лучшее. Уже спокойнее выходить, потому что ты знаешь, что это такое, не особо себя загоняешь. Сегодняшним прокатом доволен, в принципе. Можно, конечно, лучше было. Где-то было сомнительно немножко, по вращениям чуть-чуть на грани было, первый прыжок в каскаде был ни шатко ни валко, но, слава богу, смог прицепить тулуп.



Насколько удивил дождь из львов, который устроили фанаты? Очень удивил, не ожидал, что так много будет. Думал, пару-тройку игрушек, может, кинут. Ещё раз скажу спасибо моей фан-группе, за то, что поддерживают — это мотивирует меня идти вперёд, усложнять контент и радовать их, быть более конкурентоспособным на фоне ребят, которые выйдут во второй разминке. Буду стараться делать для фанатов всё, что смогу.



Откуда пошло прозвище Лев? В принципе, я очень люблю тигров и львов, как-то моя фан-группа узнала об этом и решила сделать моим символом льва. Теперь я лев, можно сказать.



Что сказали тренеры после проката? Они поздравили меня с почином, с возвращением. Они не были со мной в Санкт-Петербурге, был Георгий Похилюк. Они в первый раз выводили меня в сезоне, я очень рад, что они пришли поддержать меня. Сказали «С почином, дальше — больше».



На следующие соревнования надо будет уже выходить с тройным акселем, поскольку я его уже восстановил. Мы решили не форсировать, потому что он ещё не так накатан, я только три-четыре дня прыгаю его. Мы решили не рисковать, потому что я хочу ещё выполнить разряд мастера спорта. В Питере у меня не получилось из-за короткой программы, но здесь у меня уже полдела сделано, завтра постараюсь тоже хорошо выступить, закрыть тему с мастером спорта, а потом уже постепенно двигаться выше и выше», — передаёт слова Самсонова корреспондент «Чемпионата» Яна Левхина.

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