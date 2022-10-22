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Гран-при России. Этап 1: Мужчины, короткая программа
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18:50 Мск
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Коляда отказался общаться с журналистами после выступления без четверных прыжков

Коляда отказался общаться с журналистами после выступления без четверных прыжков
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Серебряный призёр Олимпийских игр 2018 года в командных соревнованиях, бронзовый призёр чемпионата мира — 2018 российский фигурист Михаил Коляда отказался общаться с журналистами после выступления на первом этапе Гран-при России по фигурному катанию «Золотой конёк Москвы».

«Давайте завтра», — передаёт слова Коляды корреспондент «Чемпионата» Яна Левхина.

Фигурное катание. Первый этап Гран-при России. Москва
Мужчины. Короткая программа

1. Михаил Коляда (Санкт-Петербург, «Звёздный лёд») – 95,27.
2. Дмитрий Алиев (Санкт-Петербург – Республика Коми, СШОР) – 90,83.
3. Александр Самарин (Москва, ЦСКА) – 90,45.

Михаил Коляда не использовал в прокате четверных прыжков. Вторым стал Дмитрий Алиев, который чисто исполнил четверной сальхов. Третьим – Александр Самарин, который не допустил ошибок лишь на тройном акселе.

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