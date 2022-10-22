Коляда отказался общаться с журналистами после выступления без четверных прыжков

Серебряный призёр Олимпийских игр 2018 года в командных соревнованиях, бронзовый призёр чемпионата мира — 2018 российский фигурист Михаил Коляда отказался общаться с журналистами после выступления на первом этапе Гран-при России по фигурному катанию «Золотой конёк Москвы».

«Давайте завтра», — передаёт слова Коляды корреспондент «Чемпионата» Яна Левхина.

Фигурное катание. Первый этап Гран-при России. Москва

Мужчины. Короткая программа

1. Михаил Коляда (Санкт-Петербург, «Звёздный лёд») – 95,27.

2. Дмитрий Алиев (Санкт-Петербург – Республика Коми, СШОР) – 90,83.

3. Александр Самарин (Москва, ЦСКА) – 90,45.

Михаил Коляда не использовал в прокате четверных прыжков. Вторым стал Дмитрий Алиев, который чисто исполнил четверной сальхов. Третьим – Александр Самарин, который не допустил ошибок лишь на тройном акселе.