«Доволен тем, что голова варит». Александр Самарин — о прокате короткой программы в Москве

Фигурист Александр Самарин, занимающий третье место после короткой программы на первом этапе Гран-при России в Москве, прокомментировал свой прокат.

Самарин ошибся при приземлении с четверного лутца, чисто прыгнул тройной аксель и коснулся льда рукой при исполнении каскада тройной лутц – тройной тулуп. За прокат Александр получил 90,45 балла.



«Как оценки? Бывало лучше, бывало побольше, честно говоря. Были ошибки, которых не было на тренировках. В целом доволен тем, что голова варит, чтоб, например, сделать 3-3 вместо четверного тулупа, чтобы набрать баллов наверняка, не так, как раньше, есть прогресс.



Рисковать нужно, когда ты молодой. Когда ты уже в возрасте… Стараюсь делать свою работу в меру своих возможностей», — передаёт слова Самарина корреспондент «Чемпионата» Яна Левхина.