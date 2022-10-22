Валиевой дарили плюшевых мишек, Трусова наблюдала за соперницами с трибуны. Фото прокатов

22 октября в Москве на льду арены «Мегаспорт» фигуристы представили короткие программы в рамках этапа Гран-при России.

Среди женщин лучшей стала олимпийская чемпионка 2022 года в командных соревнованиях Камила Валиева. Судьи оценили её выступление в 83,92 балла. Валиева чисто исполнила двойной аксель, тройной флип, тройной лутц – тройной тулуп.

Среди танцевальных пар лучший результат продемонстрировали Аннабель Морозов и Дэвид Нарижный. Судьи оценили их выступление в 81,90 балла.

Серебряные призёры Олимпийских игр – 2022 Евгения Тарасова и Владимир Морозов, получившие за свой прокат 86,08 балла, захватили лидерство среди спортивных пар.

Наконец, бронзовый призёр чемпионата мира – 2018 Михаил Коляда, обошедшийся в прокате без четверных прыжков, выиграл короткую программу среди мужчин (95,27 балла).

Лучшие кадры с прокатов — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Александра Сафонова.