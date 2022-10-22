Дмитрий Алиев: рад, что «бабочка» на тулупе не выбила меня из колеи

Фигурист Дмитрий Алиев, занимающий второе место после короткой программы на первом этапе Гран-при России в Москве, прокомментировал своё выступление.

Алиев начал прокат с чистого четверного сальхова, затем прыгнул каскад двойной тулуп – тройной тулуп и коснулся рукой при приземлении с тройного акселя.

«Что скажу о первом дне соревнований? Прошёл. Ответ в стиле Миши (Коляды). В общем, по поводу сегодняшнего дня я расстроен, но не придаю какого-то сильного этому значения, потому что внутри после проката всё равно остались позитивные эмоции. Я очень рад, что эта «бабочка» на тулупе вообще не выбила меня из колеи, я это чувствовал по ходу программы, потому что энергия оставалась. Бывает такое, что, когда ты в программе делаешь «бабочку», причём на том элементе, который приносит тебе самые максимальные баллы, есть немножко уныние. Тут я не бросил программу, что меня радует, но я допустил колоссальную ошибку. Хорошо, что я добавил после «бабочки» тройной тулуп — я был в системе «делай и борись». Есть расстройство, но нет какой-то тьмы.



Что касается психологии, у меня сейчас всё хорошо. Я не хочу голову пеплом посыпать», — передаёт слова Алиева корреспондент «Чемпионата» Яна Левхина.