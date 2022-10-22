Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) опубликовала систему подсчёта рейтинговых очков фигуристов в сезоне-2022/2023. Спортсмены, набравшие одинаковую сумму рейтинговых очков по итогам сезона, делят место.
Напомним, фигуристам, вошедшим в топ-3, ФФККР обещала солидные дополнительные призовые: 5 млн рублей – победителю, 2,5 млн — за второе место в рейтинге, 1 млн — за третье.
На Гран-при России, чемпионате и первенстве страны очки получают первые десять спортсменов, на прыжковом турнире – первые шесть. Ещё по два балла будет приплюсовано участникам выигравшей команды. Фигуристы, одержавшие победу на Кубке Первого канала, добавят в свою копилку по три очка.
Больше всего очков можно получить за победу в чемпионате России – 28. Золото первенства России среди юниоров или финала Гран-при принесёт обладателю 24 очка. На этапах Гран-при России как взрослых, так и юниорских за первое место можно получить 18 очков, в прыжковом турнире – 12.
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