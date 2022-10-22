Ягудин: как фантастически прекрасна кинолента «Интерстеллар», так и выступление Валиевой

Олимпийский чемпион 2002 года в мужском одиночном катании Алексей Ягудин прокомментировал прокат короткой программы Камилы Валиевой на первом этапе Гран-при России по фигурному катанию в Москве.
Валиева чисто исполнила двойной аксель, тройной флип, а также каскад тройной лутц – тройной тулуп. За прокат Камила получила 83,92 балла и выиграла короткую программу.
«Воочию наблюдал выступление Камилы. Могу сказать, что как фантастически прекрасна кинолента «Интерстеллар», так и фантастически прекрасно было выступление Валиевой. Она – это просто космос. Повторю то, что сказал в эфире: «Ты чувствуешь себя полностью попавшимся в паутину её творчества».
Сможет ли Валиева продолжить хорошо выступать с учётом давления со стороны истории с допингом? Другого выхода нет, надо продолжать тренироваться и на соревнованиях доказывать профессионализм и демонстрировать мастерство», — приводит слова Ягудина «Матч ТВ».
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- 22 октября 2022
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