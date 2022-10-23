Мэдисон Чок и Эван Бэйтс выиграли ритм-танец на первом этапе Гран-при

Американские фигуристы Мэдисон Чок и Эван Бэйтс выиграли ритм-танец на первом этапе серии Гран-при в США. За свой прокат они получили 82,63 балла. Второе место занимают их соотечественники Кейтлин Гавайек и Жан-Люк Бейкер (79,12). На третьей позиции перед произвольным танцем располагаются канадцы Мари-Жад Лорьо и Ромен Ле Гак (72,12).

Фигурное катание. Первый этап Гран-при. США

Танцы на льду. Ритм-танец

1. Мэдисон Чок/Эван Бэйтс (США) – 82,63.

2. Кейтлин Гавайек/Жан-Люк Бейкер (США) – 79,12.

3. Мари-Жад Лорьо/Ромен Ле Гак (Канада) – 72,12.

4. Холли Харрис/Джейсон Чен (Австралия) – 71,58.

5. Кана Мурамото/Дайсукэ Такахаси (Япония) – 69,67.

6. Лоррейн Макнамара/Антон Спиридонов (США) – 66,07.