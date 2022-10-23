«Жалко Глеба Лутфуллина». Тренер Мишин — об итогах короткой программы в Москве

Заслуженный тренер СССР Алексей Мишин прокомментировал итоги выступления мужчин в короткой программе на первом этапе серии Гран-при России в Москве.
Первое место занял Михаил Коляда, получивший 95,27 балла за прокат без четверных прыжков. Ставшие вторым и третьим Дмитрий Алиев и Александр Самарин не избежали многочисленных ошибок. Показавший прокат с двумя четверными и акселем в три с половиной оборота ученик Мишина Глеб Лутфуллин занял четвёртое место, уступив Самарину более четырёх баллов.
«Жалко Глеба Лутфуллина. Человек сделал прыжковый набор с двумя четверными, и тройной аксель был неплохой. За него мне обидно. Он мальчик элегантный, с полным прыжковым набором», – приводит слова Мишина Metaratings.
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