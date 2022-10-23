Первый этап Гран-при России по фигурному катанию: расписание второго дня

Определился порядок выхода участников на лёд на первом этапе серии Гран-при России по фигурному катанию, который проходит в Москве. Фигуристы представят произвольные программы.

13:00 танцы на льду, произвольный танец

1. Елизавета Кириллова/Марк Чегодаев

2. Яна Матвейшина/Тимофей Субботин

3. Василиса Кагановская/Валерий Ангелопол

4. Аннабель Морозов/Дэвид Нарижный.

14:45 женщины, произвольная программа

1. Маргарита Ковалёва

2. Анастасия Молчанова

3. Карима Аскарова

4. Анастасия Хахыртдинова

5. Полина Свириденко

6. Валерия Шульская

7. София Захарова

8. Алина Горбачева

9. Анастасия Зинина

10. Софья Акатьева

11. Камила Валиева.

16:45 пары, произвольная программа

1. Агния Свинцицкая/Владимир Следь

2. Виктория Васильева/Роман Запорожец

3. Дарья Бояринцева/Роман Плешков

4. Наталья Хабибуллина/Илья Княжук

5. Евгения Тарасова/Владимир Морозов.

18:15 мужчины, произвольная программа

1. Евгений Зенкин

2. Степан Тартыгин

3. Кирилл Кельманов

4. Иван Соболев

5. Даниил Самсонов

6. Иван Попов

7. Глеб Лутфуллин.

8. Александр Самарин

9. Дмитрий Алиев

10. Михаил Коляда.

*время мск.

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