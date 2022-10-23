«Юный гений!» Болельщики в восторге от выступления фигуриста Ильи Малинина

Фанаты фигурного катания восхитились произвольной программой 17-летнего американца Ильи Малинина на первом этапе серии Гран-при в сезоне-2022/2023, который проходит в американском Норвуде.

После короткой программы американец занимал лишь четвёртую строчку турнирной таблицы, однако феноменальный прокат произвольной позволил Малинину обойти конкурентов. В ПП в числе прочих (5 квадов) Илья чисто исполнил четверной аксель. Судьи оценили его выступление в 194,29 балла.

«Это просто невероятно! Прямо до слёз! Исторический момент»

«Просто парит в воздухе»

«Такая сила и харизма»

«Дорожка – просто мечта!»

«Крики толпы чуть не сломали мои наушники после четверного акселя»

«Какой феноменальный молодой человек! Надеюсь, американские фанаты понимают, как им повезло. Сначала Нэйтан Чен, потом – Илья Малинин»

«Я этот аксель засмотрю до дыр»

«Юный гений!» — написали фанаты под видео ПП Малинина.