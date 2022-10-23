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Гран-при России. Этап 1: Мужчины, произвольная программа
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18:15 Мск
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«Юный гений!» Болельщики в восторге от выступления фигуриста Ильи Малинина

«Юный гений!» Болельщики в восторге от выступления фигуриста Ильи Малинина
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Фанаты фигурного катания восхитились произвольной программой 17-летнего американца Ильи Малинина на первом этапе серии Гран-при в сезоне-2022/2023, который проходит в американском Норвуде.

После короткой программы американец занимал лишь четвёртую строчку турнирной таблицы, однако феноменальный прокат произвольной позволил Малинину обойти конкурентов. В ПП в числе прочих (5 квадов) Илья чисто исполнил четверной аксель. Судьи оценили его выступление в 194,29 балла.

«Это просто невероятно! Прямо до слёз! Исторический момент»
«Просто парит в воздухе»
«Такая сила и харизма»
«Дорожка – просто мечта!»
«Крики толпы чуть не сломали мои наушники после четверного акселя»
«Какой феноменальный молодой человек! Надеюсь, американские фанаты понимают, как им повезло. Сначала Нэйтан Чен, потом – Илья Малинин»
«Я этот аксель засмотрю до дыр»
«Юный гений!» — написали фанаты под видео ПП Малинина.

Русский американец Малинин сотворил историю с четверным акселем! Но этого никто не увидел Русский американец Малинин сотворил историю с четверным акселем! Но этого никто не увидел
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