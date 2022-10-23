Камила Валиева показала подарки от фанатов после победы в КП на этапе Гран-при России

Олимпийская чемпионка 2022 года в командных соревнованиях фигуристов Камила Валиева показала в социальных сетях, какие подарки от фанатов получила после короткой программы на первом этапе серии Гран-при России в Москве.

«Спасибо вам за тёплые слова и поддержку», — подписала фото Валиева.

Фото: из личного архива Камилы Валиевой

Напомним, Валиева уверенно лидирует в соревнованиях после КП. Судьи оценили её выступление в 83,92 балла. Камила чисто исполнила двойной аксель, тройной флип, тройной лутц – тройной тулуп.

Фигурное катание. Первый этап Гран-при России. Москва. Женское одиночное катание. Короткая программа

1. Камила Валиева – 83,92 балла

2. Софья Акатьева — 72,70

3. Анастасия Зинина — 70,19.

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