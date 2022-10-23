Короткая программа Каори Сакамото, с которой она лидирует на Skate America. Видео

Двукратный бронзовый призёр Олимпиады-2022, действующая чемпионка мира, японская фигуристка Каори Сакамото стала лучшей в короткой программе в рамках первого этапа серии Гран-при по фигурному катанию сезона-2022/2023, который проходит в американском Норвуде. Судьи оценили её выступление в 71.72 балла.
Фигурное катание. Гран-при. Первый этап. Женщины. Короткая программа. Результаты.
Каори Сакамото (Япония) — 71.72.
Изабо Левито (США) — 71.30.
Амбер Гленн (США) — 68.42.
Ли Ха Ин (Южная Корея) – 66.24.
Грейси Голд (США) – 64.18.
Видео доступно на YouTube-канале Skating ISU. Права на него принадлежат ISU.
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