Стал известен контент Валиевой, Акатьевой и Зининой в ПП на 1-м этапе Гран-при России
Поделиться
Стало известно, какой контент фигуристки заявили на произвольную программу в рамках первого этапа серии Гран-при России, который проходит в Москве.
Лидер соревнований после КП Камила Валиева планирует исполнить четверной тулуп. Вице-лидер Софья Акатьева собирается прыгнуть четверной тулуп и тройной аксель. У Анастасии Зининой, занимающей 3-е место, в заявке два четверных тулупа – один из них в каскаде с двойным.
Произвольная программа у женщин на 1-м этапе Гран-при России начнётся в 14:45 мск.
Гран-при России по фигурному катанию — в Okko! Смотри женские и мужские одиночные прокаты, программы спортивных пар и юниоров, а также танцы на льду бесплатно по ссылке. Трансляция турнира доступна как в прямом эфире, так и в записи.
Комментарии
- 23 октября 2022
-
14:13
-
14:10
-
13:58
-
13:46
-
13:26
-
13:14
-
12:51
-
11:45
-
10:52
-
10:21
-
10:10
-
10:01
-
09:46
-
06:17
-
03:52
-
03:17
-
00:45
-
00:13
- 22 октября 2022
-
22:40
-
22:13
-
21:51
-
20:41
-
20:36
-
20:32
-
20:26
-
20:22
-
20:12
-
20:01
-
19:31
-
19:07
-
18:46
-
18:27
-
18:09
-
17:52
-
17:47
Партнерский контент