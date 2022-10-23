Стал известен контент Валиевой, Акатьевой и Зининой в ПП на 1-м этапе Гран-при России

Стало известно, какой контент фигуристки заявили на произвольную программу в рамках первого этапа серии Гран-при России, который проходит в Москве.

Лидер соревнований после КП Камила Валиева планирует исполнить четверной тулуп. Вице-лидер Софья Акатьева собирается прыгнуть четверной тулуп и тройной аксель. У Анастасии Зининой, занимающей 3-е место, в заявке два четверных тулупа – один из них в каскаде с двойным.

Произвольная программа у женщин на 1-м этапе Гран-при России начнётся в 14:45 мск.

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