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Гран-при России. Этап 1: Мужчины, произвольная программа
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18:15 Мск
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«И такое бывает». Алина Загитова исполнила тройной флип и зашла на лутц

«И такое бывает». Алина Загитова исполнила тройной флип и зашла на лутц
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Олимпийская чемпионка 2018 года в женском одиночном катании, 20-летняя российская фигуристка Алина Загитова опубликовала в социальных сетях видео, на котором исполнила тройной флип. А также совершила неудачную попытку зайти на тройной лутц. «И такое бывает», — прокомментировала падение Загитова.

Загитова объявила о приостановке карьеры в декабре 2019 года и с тех пор не участвовала в соревнованиях. Спортсменка учится на факультете журналистики и работает на телевидении в качестве ведущей и корреспондента. Также Алина выступает с показательными номерами в ледовых шоу.

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